Nach Brand in Müllheizkraftwerk Solingen Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen auf

Solingen · Nach dem Brand im Müllheizkraftwerk am Samstag hat die Feuerwehr den Brandort wieder an die Technischen Betriebe übergeben. Für die Bürger gibt es in dieser Woche noch Einschränkungen.

06.11.2023, 15:50 Uhr

Für die Feuerwehr Solingen löste der Brand im Müllheizkraftwerk einen Großeinsatz aus. Foto: Gianni Gattus