Flaschenwürfe auf Autos, Attacke auf Seniorin Solinger muss in die Psychiatrie

Am Tag nach den nächtlichen Flaschenwürfen war er im Hausflur dem Sohn der Vermieterin begegnet: Es soll eine Rangelei gegeben haben, der Mann zeigte ihn an. Das hatte auch ein Nachbar von gegenüber getan, der zum unfreiwilligen Zeugen der Attacken auf die parkenden Autos geworden war. Er habe nach einem langen Arbeitstag auf dem Sofa gesessen. Dann habe er klirrendes Glas auf der Straße gehört und das Fenster geöffnet. Im Erdgeschoss seines Hauses sei eine Kneipe, zwei Gäste hätten draußen gestanden. Die Flaschen seien erst in deren und später auch in seine Richtung geflogen. Er habe den Angeklagten daraufhin angeschrien und gefragt, was das solle. Der habe geantwortet, dass er ihn umbringen würde und er zu feige sei, nach unten auf die Straße zu kommen.