Fotogeschäfte in Solingen : Fürs Hochzeitsfoto nach Mallorca

Solingen Harald Spinde setzt in seinen vier modernen Fotogeschäften auf die kundenspezifische Dienstleistung. Im Frühjahr dieses Jahres kam ein Fotofachgeschäft an der oberen Hauptstraße in Solingen-Mitte hinzu.

Im Oktober 2020 übernahm er mit seiner Firma myfotoprofi ein weiteres Ladenlokal in der Haaner Marktpassage. Im Frühjahr dieses Jahres kam ein Fotofachgeschäft an der oberen Hauptstraße in Solingen-Mitte hinzu. In der Klingenstadt ist Harald Spinde bereits seit 2001 am Neumarkt vertreten, seit 2011 an der Düsseldorfer Straße in Ohligs. Weitere Übernahmen in angrenzenden Kommunen, so Spinde, seien denkbar. Wie funktioniert das in Zeiten, wo alles im Internet erhältlich ist? „Durch individuelle Dienstleistungen“, antwortet der gelernte Einzelhandelskaufmann, der früher für Versicherungen und Sanierungsunternehmen tätig war, sich aber als Autodidakt und durch Schulungen vom begeisterten Hobbyfotografen zum Experten weiterbildete. „Wir gehen auf die Kundschaft ein, die sich über unsere Beratung freut.“