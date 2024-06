Brandanschlag mit einem Toten Mutmaßlicher Täter von Solingen war erst 17 Jahre alt

Zeugen zufolge könnte der Brandsatz, eine Flasche mit brennbarer Flüssigkeit, am Dienstag lediglich aus Versehen – und früher als vom Täter eigentlich vorgesehen – zur Explosion gekommen sein. Weiter hatten Anwohner in der Solinger Nordstadt nach der Tat spekuliert, ein direkt am Explosionsort gelegenes Café mit angeschlossenen Wettbüro könnte das tatsächliche Anschlagsziel gewesen sein. Das Café befindet sich in einem Gebäude, das einer bekannten arabischen Clan-Familie gehört. Vor einiger Zeit war das Haus an der Konrad-Adenauer-Straße schon einmal in den Schlagzeilen gewesen, als im Wohnbereich des Gebäudes eine polizeiliche Durchsuchung stattgefunden hatte.