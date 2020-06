Fahndung erfolgreich : Mutmaßlicher Kiosk-Räuber in Solingen festgenommen

Solingen Nach einem Überfall auf einen Kiosk am Walter-Scheel-Platz in Solingen vor einem Monat, hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen verhaftet. Der Mann ist vorbestraft und erst im April 2019 aus dem Gefängnis gekommen.

Nach dem Raub am 24. Mai auf den Kiosk ging den Fahndern nun ein Tatverdächtiger ins Netz. Die 50-jährige Betreiberin hatte bei dem Überfall Verletzungen erlitten und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Polizei die Personalien des Tatverdächtigen ermittelt, es besteht ein dringender Tatverdacht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal stellte der Haftrichter am Amtsgericht Wuppertal am 29. Mai einen Haftbefehl aus. Erfolgreich war die Fahndung dann am 13. Juni, als Solinger Polizisten ihn auf der Friedrich-Ebert-Straße verhafteten. Dem vorbestraften Mann, der zuletzt eine mehrmonatige Haftstrafe bis zum April 2019 verbüßte, droht für den Fall seiner Verurteilung eine Freiheitsstrafe zwischen einem und 15 Jahren. Die Ermittlungen dauern an.