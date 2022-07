Brüder wurden steckbrieflich gesucht : Ohligser Messerstecher stellen sich Behörden

Solingen Die zwei Männer sollen Mitte Mai in einer Gaststätte im Stadtteil Ohligs einen anderen Mann durch Messerstiche schwer verletzt haben. Beide sitzen jetzt in U-Haft.

Solingen Knapp zwei Monate nach der Tat ist die Flucht beendet. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gegeben haben, haben sich jetzt die beiden Brüder Rizgar und Barzani A. im Amtsgericht Solingen freiwillig gestellt. Die Männer stehen im Verdacht, in der Nacht zum 15. Mai dieses Jahres in einer Gaststätte in Ohligs einen anderen Mann mit Messerstichen schwer verletzt zu haben. Anschließend waren die Brüder untergetaucht, sodass nach ihnen im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen versuchten gemeinschaftlichen Totschlags unter anderem auch mit Fotos gefahndet wurde. Die beiden zuletzt in Solingen wohnhaften Männer kamen am Dienstag in Untersuchungshaft.