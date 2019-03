Musikschule Solingen: Freie Plätze im Jazz-Workshop

Mitte Zwölf Kurse von Klavier bis Kontrabass werden in der Musikschule angeboten.

1988 wurde der Workshop zum ersten Mal veranstaltet und zählte in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 2000 Teilnehmer. An den vier Tagen leiten zwölf Dozenten die Kurse zu verschiedenen Instrumenten. Neben den klassischen Streichinstrumenten drehen sich diese bespielsweise um das Saxofon oder Schlagzeug. In diesem Jahr steht auch der Gesang im Mittelpunkt. Mit der studierten Sängerin Anne Luber als Dozentin wird erstmals ein „Chororchester“ aufgebaut, in dem der Chor gemeinsam mit einer Band aus Teilnehmern anderer Workshops musiziert.

Bisher sind 40 der maximal 70 Teilnehmerplätze vergeben, besonders bei den Streichern und den Blechbläsern gibt es noch einige freie Plätze. Die Teilnehmergruppe der vergangenen Jahre bestand aus Musikern verschiedenster Altersklassen. „Das ist der Charme des Workshops: eine familiäre Atmosphäre bei der alle voneinander lernen“, sagt Matthias Tenthoff. Den Höhepunkt bildet das Abschlusskonzert am Sonntag, das im vergangenen Jahr von über 200 Zuhöern besucht wurde. Am 2. Juni stehen ab 18 Uhr alle Musiker gemeinsam auf der Bühne in der Musikschule und präsentieren ein gemeinsames Programm. Bereits am Donnerstag, 30. Mai, findet im Stückgut ab 21 Uhr ein Eröffnungskonzert der Dozenten in Erinnerung an den Workshop-Mitgründer Gerd Hoffmann statt, der 2018 verstorben ist.