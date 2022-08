Museum Plagiarius in Solingen : Den Fälschungen auf der Spur

Solingen Eine Mitmach-Aktion im Museum ermöglicht Besuchern, selbst herauszufinden, bei welchen Produkten es sich um Fälschungen handelt.

„Russisches Roulette auf zwei Rädern“, heißt es auf einem Schild neben den zwei ausgestellten Bikes im Museum Plagiarius. Denn: Bei dem rechten Modell handelt es sich um ein Plagiat. Und an diesem sind nicht nur die Blinker defekt, auch die Nähte am Rahmen sind schlecht verschweißt und die Materialien des Fußhebels für die Schaltung und des Benzinhahns minderwertig.

Zu sehen ist dies im Museum unter anderem am Beispiel des Brausensets von der Marke „Grohe“. Das Plagiat weist sowohl an der Duschbrause selber, als auch an der Verpackung erhebliche Ähnlichkeit mit dem Originalprodukt auf. Nicht zuletzt gilt dies für den Markennamen des chinesischen Herstellers – „Grohi“. Auch Produkte der Marke Solingen finden sich in den Vitrinen. Einige der Fälschungen tragen den exakten Namen und das gleiche Logo, obwohl der Markenname in den meisten Ländern eingetragen und geschützt ist.