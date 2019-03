Bühnenspiel Höhscheid: Der Hirsch röhrt mit Vokabelheft

Solingen Das Bühnenspiel Höhscheid inszeniert ein Stück in Solinger Mundart. Am 5. April feiert es Premiere im Theater und Konzerthaus.

Die Proben für das neue Stück der Bühnenspiele Höhscheid im Solinger Stadtensemble sind in vollem Gange. Die Besucher erwartet etwas Außergewöhnliches: Am 5. April steht die „Weilt-Uropführengk en Soliger Monkart“ an. Das Lustspiel „Hotel zum röhrenden Hirsch“ wurde von Heidi Theunissen geschrieben und feiert dann seine Premiere.

Den Zuschauern wird ein Theaterabend auf Solinger Platt geboten. Nachdem das Stück bereits in Kölner Mundart in der Domstadt aufgeführt wurde, probt das 16-köpfige Höhscheider Ensemble seit Januar intensiv an der Umsetzung. Michael Tesch, der gemeinsam mit Ernst Seilheimer die Regie führt, habe das Drehbuch von Beginn an gefallen: „Da ist ein irres Tempo drin, es passiert viel“. Die Dynamik des Stückes stellt die Schauspieler vor Herausforderungen. Für Hannelore Selbach, die eines der Geschwister Mömkes spielt, sei besonders die erforderliche Improvisation anspruchsvoll gewesen. Im Laufe der Proben habe sich das Stück immer wieder verändert.