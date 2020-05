Müllentsorgung in Solingen : Müllheizkraftwerk öffnet samstags

Solingen Der Service für Privatanlieferer soll ab kommenden Samstag erweitert werden. Die Container für Grünschnitt sind im Stadtgebiet abgezogen worden, dieser kann derzeit nur im Bärenloch abgegeben werden.

Wer Grünschnitt aus dem eigenen Garten entsorgen will, kann dies bis auf Weiteres nur am Entsorgungszentrum Bärenloch tun. Darauf hat eine Sprecherin der Stadt noch einmal am Mittwoch hingewiesen. So seien die in Corona-Zeiten für Grünschnitt vorgesehenen Container mittlerweile von ihren Standorten im Stadtgebiet abgezogen und zum Müllheizkraftwerk (MHKW) gebracht worden, da dieses ab Samstag auch wieder für Privatanlieferer zugänglich sei, hieß es aus dem Rathaus.