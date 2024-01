Müllentsorgung in Solingen Müllabfuhr verschiebt sich

In der Neuzeit haben die meisten Weihnachtsbäume bereits am 6. Januar (Heilige Drei Könige) ausgedient. Manche sieht man bereits sogar seit Tagen am Straßenrand liegen. Zu alter Zeit, vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, hingegen wurden erst am 2. Februar in katholischen Kirchen und Privathäusern die Krippen und die Weihnachtsbäume abgebaut: Am 2. Februar, dem im Volksmund so bezeichneten Tag „Mariä Lichtmess“, endete endgültig die Weihnachtszeit.