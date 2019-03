Dauerbaustelle: Ende März wieder freie Fahrt auf der „Vieh“

Ohligs Die Baustelle an der Mühlenstraße unterhalb der Stadtautobahn ist seit dieser Woche – nach vielen Verzögerungen – beendet. Die Arbeiten am Viehbachsammler gehen weiter. Die Zweispurigkeit auf der „Vieh“ wird bald aufgehoben.

Sie hatte ohne jeden Zweifel zu den nervigsten Baustellen der zurückliegenden Monate in Solingen gezählt. Bereits seit dem Jahr 2017 waren Bauarbeiter an der Mühlenstraße und der Höhscheider Straße in Ohligs damit beschäftigt gewesen, einen neuen Regensammler für den zukünftigen Viehbachsammler zu errichten – was vor allem in den



Hauptverkehrszeiten zu teilweise langen Staus geführt hatte.