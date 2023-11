Umleitungen werden eingerichtet Mühlenstraße in Solingen-Ohligs am Mittwoch gesperrt

Solingen · Wer am Mittwoch in Ohligs mit dem Auto unterwegs ist, muss sich auf zusätzliche Verkehrsbehinderungen einstellen. Der Grund: Die Mühlenstraße wird wegen abschließender Arbeiten am Asphalt gesperrt, Auch Busse sind davon betroffen.

21.11.2023 , 17:30 Uhr

Auch Busse können die Mühlenstraße am Mittwoch nicht befahren. Foto: Guido Radtke

Am heutigen Mittwoch, 22. November, wird die Mühlenstraße zwischen der Straße Ober der Mühle und Uferstraße voll gesperrt werden. Das hat die Stadt Solingen am Dienstagabend mitgeteilt. Im Zuge der umfangreichen Straßensanierung würden restliche Asphaltarbeiten ausgeführt, hieß es im Rathaus. Wer mit dem Auto unterwegs sei, werde über die Hölderlinstraße umgeleitet. Auch betroffene Buslinien würden Umleitungen fahren. Erst in der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass die Großbaustelle Mühlenstraße / Höhscheider Straße aufgrund einer Kostenexplosion gestoppt wird.

(or)