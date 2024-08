Festwochenende in Solingen Mühlenplatz – Veranstalter ziehen positive Bilanz

Haupt-Act war der in Solingen beliebte Saxophonist Wolf Codera mit seinen „Allstars“, die von 19 bis 22 Uhr spielten. Zuvor erklärte Codera den anwesenden Kindern die einzelnen Instrumente der Band. „Das hat er sehr freundlich und liebevoll gemacht“, beobachteten die Veranstalter. Von der Resonanz auf den Auftritt habe sich Codera so begeistert gezeigt, dass er gerne wiederkommen würde, berichten sie. Das zeitgleich laufende Winzerfest auf dem Fronhof und das Konzert auf dem Bühnenplatz hätten einander keine Gäste weggenommen, im Gegenteil: „Das war ein anderes Publikum. Das hat sich wunderbar ergänzt.“ „Echt.Scharf.Solingen“ wird in diesem Jahr in die 650 Jahr-Feier vom 22. bis 25. August integriert.