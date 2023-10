Einsatz in Solingen Motorradfahrer verletzt sich bei Zusammenprall mit Auto

Der 16-Jährige, der in der umgekehrten Richtung unterwegs fuhr, prallte in den quer stehenden Wagen. Er wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme blieb die Solinger Straße gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.