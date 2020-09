Verkehrsunfall in Mettmann : Motorradfahrer aus Solingen schwer verletzt

Solingen/Mettmann Am Sonntagmittag wurde ein 59 Jahre alter Motorradfahrer aus Solingen in Mettmann von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, hatte gegen 14 Uhr eine 79 Jahre alte Frau aus Mettmann mit ihrem Auto an einer Kreuzung die Vorfahrt missachtet. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, woraufhin er mit seiner Maschine in das Auto prallte. Dabei stürzte der Solinger zu Boden und verletzte sich schwer. Zeugen kümmerten sich um den Motorradfahrer und alarmierten die Rettungskräfte, die den Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus brachten. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4500 Euro.