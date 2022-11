Nach Verkehrsunfall im Krankenhaus : Motorradfahrer aus Solingen schwer verletzt

Marienheide/Solingen Ein Motorradfahrer aus Solingen hat sich am Donnerstag bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Auch eine Autofahrerin zog sich Blessuren zu.

Eine 54-jährige Autofahrerin aus Marienheide fuhr gegen acht Uhr auf der Rehbergstraße in Marienheide und wollte nach links abzubiegen. Dabei kollidierte das Auto mit dem Motorrad eines 54-Jährigen aus Solingen. Der Mann musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Auch sie kam in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachenschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.