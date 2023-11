Mordprozess gegen Solinger Zeugin belastet den Angeklagten schwer

Wenn man eine Leiche entsorgen wolle, könne man sie in einer Plastiktüte ins Auto packen und sie in Holland in einen Kanal werfen. Das soll der Angeklagte gegenüber Familienangehörigen so gesagt haben und eigentlich wäre damit alles gesagt. Passt der Satz doch zu dem, was die Staatsanwaltschaft dem Mann vorwirft: Der Solinger soll seine Ex-Partnerin im September getötet und bei Roermond/Niederlande in einen Kanal geworfen haben.