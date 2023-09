Mobilitätskonzept für Solingen Jetzt sind Solingens Bürger gefragt

„Bisher konzentrierte sich der Austausch auf die intensiven Diskussionen in Workshops mit verschiedenen Zielgruppen. Von nun an ist jeder und jede Einzelne eingeladen, sich mit Vorschlägen, Hinweisen, Wünschen und Anforderungen zu beteiligen“, erläutert Thomas Kraft, Sprecher der Stadt Solingen. Alle Anregungen fließen am Ende in die Solinger Mobilitätstrategie ein.