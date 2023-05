Creditreform für Solingen, Remscheid und Leverkusen Mittelstand in der Region mit wachsender Zuversicht

Ein Drittel der Befragten berichtete von gestiegenen Umsätzen – deutlich mehr als in der bundesweiten Untersuchung mit nur 24 Prozent. Über Umsatzverluste klagten an Rhein und Wupper nur 22 Prozent – in ganz Deutschland sind es 27 Prozent. Als besondere Gewinner zeigten sich in der Region vor allem Industrieunternehmen, die ihre Umsätze sogar um 56 Prozent steigern konnten, während es in diesen Branchen keine Meldung über Rückgänge gab. Ein eher ungünstiges Verhältnis zwischen Steigerungen (29 Prozent) und Verlusten (43 Prozent) wies wiederum der Einzelhandel auf.