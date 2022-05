Umfrage bei Firmen in Solingen, Remscheid und Umgebung : Der Mittelstand schaut skeptisch in Zukunft

Solingen Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform befragte 250 Firmen aus Solingen, Remscheid sowie Leverkusen und Umgebung über die Geschäftslage. Der Krieg in der Ukraine und steigende Kosten trüben die Erwartungen.

Die mittelständischen Unternehmen mit zehn bis 500 Mitarbeitern in der Region der Großstädte Solingen, Remscheid und Leverkusen schauen mit Sorge in die nahe Zukunft. Der Krieg in der Ukraine, damit verbundene Kostensteigerungen im Energiebereich, Lieferkettenprobleme und unter anderem die Inflation trüben die Erwartungen in den kommenden sechs Monaten. Der Angriff habe zu massiven Unsicherheiten auf den Weltmärkten für Rohstoffe und Energieträger geführt und die Preise beispielsweise für Kraftstoffe explodieren lassen. „Die Unternehmen sind verunsichert“, sagt Ole Kirschner. Zusammen mit Kurt Ludwigs stellte der Geschäftsführer der Wirtschaftsauskunftei Creditreform Solingen am Mittwoch die Wirtschaftslage im Mittelstand im Frühjahr 2022 vor.