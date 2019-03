Mittelalterliches Food und Gaukler Festival: Mittelaltermarkt rund um Schloss Burg

Burg Gute Unterhaltung und Leckereien für Groß und Klein bietet am Wochenende das „Mittelalterliche Food und Gaukler Festival“.

Zu den Schlägen einer Trommel erklingen mittelalterliche Weisen mit dem Dudelsack und verbreiten die typische Marktstimmung auf dem Schlosshof von Schloss Burg, das am Wochenende ganz in der Hand von Gauklern, mittelalterlichen Krämern und Rittern ist. Das „Mittelalterliche Food und Gaukler Festival“ hat einiges zu bieten.

Rund 100 Akteure sorgen für Unterhaltung für die ganze Familie. Auf dem Schlosshof können sich wahre Männer beim „Hau den Lukas“ messen. Am Stand von „Magic Wotan“ gibt es neben magischen Amuletten und Talismanen auch Regenbogenkristalle in unterschiedlichen Formen. „Zu schmücken die Fenster und die Frauen“, erklärt Heiko Wall.

Egal, welche der Uhren man wählt, eins braucht es in jedem Fall – Sonne. Und die macht sich derzeit ziemlich rar. Dafür sorgten stürmische Böen am Freitagnachmittag dafür, dass so manches Zelt beinahe davonflog. Geschützt im Innenhof hat die „Freie Ritterschaft von Bram“ ihr Lager aufgebaut. Sie veranstalten Hexenprozesse, stellen Gauner an den Pranger und führen auch gerne ihre Schwerter vor. Für die Kinder gibt es ebenfalls einiges zu erleben. In „Thors Kinderrüstkammer“ finden sich die passenden Gewandungen für kleine Ritter und Burgfräuleins. Ebenfalls im Innenhof dürfen Pferde gestreichelt werden, außerdem gibt es hier die Möglichkeit, sein Geschick unter Beweis zu stellen. Ein Wurfspiel besonderer Art fordert es, Ratten – natürlich aus Stoff – auf eine Wand zu werfen, an der Mausefallen befestigt sind. Ein hölzernes Kinderkarussell sowie ein hölzernes Kinderriesenrad bieten Fahrspaß für die Kleinsten.