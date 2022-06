Mittelalterfest in Solingen : Ritter und Kämpfer begeistern in Burg

Solingen Turniere, Ritterspiele und Musik – Interessierte konnten in Oberburg einige hundert Jahre in der Zeit zurückreisen. Erstmals fanden Mittelalterfest und Ritterspiele von Schloss Burg gemeinsam statt. Trotz des Wetters ein Erfolg.

Der Verein unterstütze die Belebung der Burg und beantworte Fragen über das damalige Leben. An den vergangenen beiden Wochenenden hat die Bergische Ritterschaft ihr Lager auf dem Sportplatz Oberburg aufgestellt, wo das Mittelalterfest und die Ritterspiele von Schloss Burg stattfanden. Am Pfingstmontag , dem letzten Tag des Events, sind die Böden zunächst noch matschig, es fällt Nieselregen. Der Junge mit den Holzschuhen ist also tatsächlich gut ausgestattet. Im Laufe des Tages können die Besuchenden sich jedoch über Sonnenschein freuen.

Und so kommen am Pfingstmontag auch noch tausende Besuchende nach Oberburg. Dreimal führen die Georgsritter ihre traditionellen Ritterspiele auf – ein eigens für Schloss Burg geschriebenes Theaterstück, das besonders viele Kinder anlockte. Und auch bei dem Ritterturnier drängen sich viele junge Besuchende – zum Teil verkleidet als Ritter und Burgfräulein – an die Absperrungen. Am Montag werden gleich zwei Turniere veranstaltet, eines schon am Mittag, das andere klassischerweise am Nachmittag. „Letzte Woche Sonntag sind wir nicht geritten“, erklärt Helmut Steinbock. Es habe zu viel geregnet, der Boden sei zu rutschig für die Pferde gewesen. Die ausgefallene Vorstellung holt das Team von „Heimdalls Erben“, das die Turniere organisiert und durchführt, dann am Pfingstmontag nach. Ritter und Damen kämpfen dabei in verschiedenen Disziplinen um die „Krone des Schicksals“.