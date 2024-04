Am Landgericht Wuppertal Missbrauchsprozess gegen Solinger hat begonnen

Schon als der Prozess am Landgericht in Wuppertal beginnt, sitzt er zusammengesunken auf der Anklagebank. Während die Staatsanwältin die Tatvorwürfe aufzählt, sinkt sein Kopf immer weiter nach unten. Im Saal bricht seine Freundin in Tränen aus, als sie hört, was die Anklage dem 35-Jährigen vorwirft: Anstiftung zur Vergewaltigung, Anstiftung zum sexuellen Missbrauch von Kindern und Besitz von Kinderpornografie.