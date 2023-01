Auszeichnung für Engagement im Solinger Stadtteil Mirko Novakovic ist Ohligser des Jahres

Auch wenn die Einladung noch ein Geheimnis daraus gemacht hatte – wirklich überrascht war wohl keiner der Gäste beim Neujahrsempfang der Ohligser Jongens, dass die Auszeichnung „Ohligser des Jahres 2022“ an Mirko Novakovic ging. Schließlich sind die Aktivitäten des IT-Unternehmers und seiner Ehefrau Dragana in aller Munde – von der Entwicklung des Gebäudekomplexes an der Prinzenstraße mit Gastronomie und Coworking-Space bis zu Kauf und Sanierung der Ohligser Festhalle. Letztere bezeichnete Dr. Jörg Wacker, Präsident der Ohligser Jongens, als „Kern-Immobilie des Stadtteils“ – und bekräftigte den Wunsch, dort neue Veranstaltungsformate fest zu etablieren. Eines davon ist das Jugendcafé, das in den Räumen an der Talstraße geöffnet hat. Angesichts der viel beschworenen Bedeutung der Halle verstand es sich von selbst, das sie am Montagabend auch Schauplatz des Neujahrsempfangs war.