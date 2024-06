Landgericht verurteilt Solinger zu langer Haftstrafe Millionenschwerer Handel mit Drogen

Am frühen Morgen des 11. Juli vergangenen Jahres wurde die Nachbarschaft eines Wohnhauses in Solingen ungewollt hellwach: Mehrere lautstarke Explosionen rissen die Haustür aus der Verankerung, ein Spezialeinsatzkommando stürmte hinein. Die Bewohner des Hauses – ein Ehepaar – wurden in Handschellen abgeführt. Vor Gericht stand nun ein 31-Jähriger Albaner, der sich wegen Drogenhandels verantworten musste – und zu acht Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt wurde..