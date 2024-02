Etat 2024 Millionenlöcher und das Prinzip Hoffnung beherrschen den Solinger Haushalt

In den kommenden Wochen werden jetzt erst mal die Ratsfraktionen das Zahlenwerk beraten, sodass der Etat bis Juni beschlossen werden könnte. Allerdings ist schon heute klar, dass die erwähnten 13,4 Millionen Euro, die über ein noch einmal verschärftes Controlling in der Verwaltung selbst realisiert werden sollen, ab sofort jedes Jahr bis 2039 zusätzlich eingespart werden müssen. Denn wie der OB bei seiner Etatrede ausführte, will die Stadt weiter in Schulen, Kitas und anderes investieren, ohne die Bürger mit Erhöhungen, etwa bei der Grundsteuer, zu belasten.