Höchter Anteil in Sekundarschule und Grundschulen Migrationsanteil in Solinger Schulen liegt bei bei 43,6 Prozent

Der Anteil der Schüler, die einen Migrationshintergrund haben, liegt an den Solinger Schulen inzwischen bei rund 43,6 Prozent. Dies zeigt die neue städtische Schulstatistik, die am diesem Dienstag Thema im Schulausschuss ist. Demnach hatten im vergangenen Schuljahr 2022 / 23 von den 21.058 Schülern an allen Schulformen in der Klingenstadt genau 9167 Kinder beziehungsweise Jugendliche mindestens ein im Ausland geborenen Elternteil, waren selbst im Ausland oder sprachen zuhause nicht Deutsch.