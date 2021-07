Interview mit Dr. Michael Schlipköter : „Rotary ist extrem vielfältig geworden“

Info

Zur Person Michael Schlipköter (68) führte von 1981 an die Geschäfte der Mozart AG, die an der Straße Schmalzgraben technische Klingen produziert. Der gebürtige Solinger und promovierte Jurist ist als Vorstand weiter für den Bereich Compliance zuständig, hat den Vorsitz aber an seinen Sohn Sebastian abgegeben. Schlipköter lebt mit seiner Frau in Aufderhöhe.



Rotary Die Organisation wurde 1905 in Chicago gegründet. Den Rotary-Club Solingen rief 1956 der Remscheider Club ins Leben. Er hat heute 56 Mitglieder und wird von Ralf Kohns geleitet. In der Klingenstadt gibt es zudem den jüngeren Rotary-Club Solingen-Klingenpfad mit gut 60 Mitgliedern.



Distrikte Rotary hat Deutschland in 15 Distrikte aufgeteilt, für die jeweils ein Governor zuständig ist. Im Distrikt 1810 trat Birgitta E. Radermacher, Regierungspräsidentin in Düsseldorf, die Nachfolge von Dr. Michael Schlipköter an. Radermacher ist Mitglied im RC Wuppertal-Bergisch Land.