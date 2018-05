Mevlüde Genç: "Ich habe mit der Politik nichts zu tun"

Mevlüde und Durmus Genç gedenken jedes Jahr am 29. Mai am Ort des Anschlags ihrer Kinder. Foto: Anne Orthen

Solingen Trotz des Brandschlags liebt die 75-Jährige Solingen noch wie ihre Heimat. Zudem spricht sie über die Folgen und den Schmerz.

Den 29. Mai 1993 vergisst Mevlüde Genç nie: Damals kamen bei dem Brandanschlag an der Unteren Wernerstraße fünf Angehörige ihrer Familie ums Leben. Zur Voraussetzung für das Interview machte die 75-Jährige, dass keine Fragen zur Politik gestellt werden. Das Gespräch wurde von einem Dolmetscher übersetzt.

Frau Genç, Sie haben bei dem Anschlag fünf Mitglieder Ihrer Familie verloren. Warum sind Sie dennoch in Solingen geblieben?

Anerkennung Im Jahr 2012 wurde die 75-Jährige vom NRW-Landtag als Wahlfrau in die 15. Bundesversammlung gewählt. Vor drei Jahren wurde sie von der damaligen NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (l.) und ihrer Stellverterin Sylvia Löhrmann mit dem Verdienstorden des Landes NRW ausgezeichnet.

Familie Mevlüde Genc wurde im Jahr 1943 in der Türkei geboren. Beim Brandanschlag im Jahr 1993 verlor sie zwei Töchter, zwei Enkelinnen und eine Nichte.

Genç Ich war 27 Jahre alt, als ich nach Solingen gekommen bin. Jetzt sind fast 46 Jahre vergangen. Das heißt, ich habe hier länger gelebt, als in der Türkei. Ich habe sowohl meine Jugend als auch mein Alter in Solingen verbracht. Solingen liebe ich trotz des Anschlags noch wie meine Heimat.

Genç Sowohl das Bittere wie auch das Schöne gehören zum Leben. Ich habe hier in der Stadt meine Schwiegertochter und meine Enkel und bin hier verwurzelt.

Genç Ich kann durch den Tod meiner Kinder ihre Geburtstage nicht mehr feiern. Für mich ist der Tag des Anschlags der Tag, an dem ich besonders an meine Kinder denke.

An welchem Ort gedenken Sie dann Ihrer Kinder ?

Genç Ich gedenke am Ort des Anschlags in der Unteren Wernerstraße. Ich gehe dorthin mit meinem Mann. Das wird bis zu meinem Lebensende auch immer so bleiben.