Staatsanwaltschaft ermittelt nach Messerstecherei Versuchter Totschlag in Solingen

Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wuppertal, Heribert Kaune-Gebhardt, am Montag berichtet, kam es nach bisherigen Erkenntnissen am vergangenen Freitag, 1. Dezember, gegen 22.50 Uhr vor einem Café in der Ohligser Fußgängerzone zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll der 27 Jahre alte Tatverdächtige einen 48-jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben.