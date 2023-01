Prozessauftakt am Landgericht Wuppertal Vier Solinger nach Messerstecherei vor Gericht

Am 15. Mai 2022 war es in einem Bistro in Ohligs zu einer Messerstecherei gekommen. Dabei war der Inhaber des Lokals lebensgefährlich verletzt worden. Nun beginnt am Wuppertaler Landgericht der Prozess gegen vier Angeklagte aus Solingen, die Staatsanwaltschaft wirft den Männern versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor.