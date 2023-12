Staatsanwaltschaft ermittelt nach Messerstecherei Versuchter Totschlag in Solingen

Der 27-jährige Tatverdächtige wurde am darauf folgenden Tag, 2. Dezember, durch Spezialkräfte in Düsseldorf vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er am 3. Dezember dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags.