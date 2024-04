Messerangriff in Solingen Gibt es einen Zusammenhang mit dem tödlichen Brand?

Ein schwer verletzter Mann, der in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste – so lautet die vorläufige Bilanz einer blutigen Auseinandersetzung am Montagnachmittag in der Solinger Innenstadt. Ein zunächst unbekannter Täter soll gegen 15 Uhr an der Straße Birkenweiher mit einem spitzen Gegenstand auf das 40 Jahre alte Opfer eingestochen haben.