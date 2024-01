Versuchtes Tötungsdelikt Messerangriff in der Solinger Innenstadt

Nachdem ein 33-jähriger Mann in der Neujahrsnacht am Busbahnhof auf dem Graf-Wilhelm-Platz in der Solinger Stadtmitte Opfer einer Messerattacke geworden ist, hat die Polizei mittlerweile eine Mordkommission eingerichtet, um die Täter ausfindig zu machen. Wie die Polizei und die zuständige Staatsanwaltschaft Wuppertal am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt haben, wird nach einer Gruppe von 15 bis 20 jungen Männern gefahndet, die für den lebensgefährlichen Angriff auf den Solinger verantwortlich sein sollen.