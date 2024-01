Versuchtes Tötungsdelikt Messerangriff in der Solinger Innenstadt

In der Nacht zu Montag kam es am Graf-Wilhelm-Platz in Solingen gegen 1 Uhr zu einem versuchten Tötungsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielt sich ein 33-jähriger Solinger mit zwei Begleitern in Höhe der Bushaltestellen auf. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es zu einer Auseinandersetzung mit einer größeren Personengruppe.