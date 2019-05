Offizielle Auflage des Stadtdienstes Ordnung : „Mehrweg statt Einweg" bei Solinger Festen

Solingen Erstmalig beim Dürpelfest Ende Mai im Stadtteil Ohligs kommen nur noch Becher zum Einsatz, die wieder verwertet werden können.

(uwv) Die großen Feste in Solingen verursachen riesige Mengen an Abfall, der nicht wiederverwertet werden kann, kostenträchtig entsorgt werden muss, das Wohnumfeld verschmutzt sowie die Umwelt belastet. Das soll sich nachhaltig ändern: Erstmalig beim Ohligser Dürpelfest Ende dieses Monats, kommen zunächst nur noch Becher zum Einsatz, die gespült und wieder verwendet werden können. Mayo, Ketchup und Co. holt man sich nach Bedarf aus Spendern, so dass Kleinstverpackungen unnötig werden.