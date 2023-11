Polizei fasst tatverdächtigen Ukrainer Mehrere Verletzte nach brutalem Angriff in Solinger Innenstadt

Seine beiden Begleiter kamen mit leichteren Verletzungen davon, derweil die drei Angreifer zunächst in verschienene Richtungen flohen. Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Suche gelang es der Polizei später, einen Tatverdächtigen an der Wuppertaler Straße zu stellen. Bei diesem Verdächtigen handelt es sich um einen jungen Mann aus der Ukraine. „Zurzeit laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat“, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach wie vor unklar ist zudem die Identität der zwei anderen jungen Männer aus der Gruppe der Angreifer. Die beiden waren im Anschluss an die Attacke in Richtung Blumenstraße beziehungsweise in Richtung Grünanlage Vorspel verschwunden.