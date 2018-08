Mehr Sicherheit in Solinger Freibädern

Solingen Solingen lehnt Security in Freibädern ab. Remscheid hat dagegen damit sehr gute Erfahrungen gemacht.

In der Diskussion um Sicherheitsdienste in Solingens Freibädern kommt eine eindeutige Empfehlung aus der Nachbarstadt: Dort sorgen Sicherheitsdienste oft schon mit ihrer Anwesenheit für Ordnung. Mit erstaunlichem Erfolg. „Größere Randale, wie jetzt zuletzt gelesen, haben wir seit über 20 Jahren nicht mehr“, erklärt Remscheids Sportamtschef Martin Sternkopf.

„Auf jeden Fall“ könne er Sicherheitsdienste in Freibädern der Stadt Solingen empfehlen, sagt Sternkopf auf Nachfrage unserer Zeitung. In den beiden Solinger Freibädern gibt es Diskussionen über den Einsatz von Sicherheitsdiensten, seit es vor zwei Wochen im Freibad Ittertal und im Heidebad zu zwei Fällen von Körperverletzung gekommen ist. Die Solinger Stadtverwaltung und die im Rat vertretenen Fraktionen lehnen bisher einen eigenen Sicherheitsdienst in den Freibädern konsequent ab.