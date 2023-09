Medizinisches Angebot in Solingen Das „Wunder von der Wupper“ ist am Start

Hinter den vier Frauen, die sich am Freitag bei der offiziellen Vorstellung des Gesundheitskiosks zum ersten Mal trafen, stehen vier Partner. Partner, die sich schon lange kennen, in dieser Form aber zum ersten Mal zusammenarbeiten. Nichts Neues ist das „niederschwellige“ Angebot für die AOK, die ihren ersten Gesundheitskiosk schon 2017 in Hamburg eröffnete. Mit im Boot sind in Solingen aber auch die Bergische Krankenkasse, das Ärztenetzwerk solimed und die Stadt Solingen.