Medieval Fantasy Convention: Stars aus "Grimm" fehlen

Medieval Fantasy Convention in Solingen : „Grimm“-Stars fehlen auf Schloss Burg

Foto: Guido Radtke 9 Bilder Medieval Fantasy Convention 2018 – diese Stars waren dabei

Solingen Wenn Jon Snow aus „Game of Thrones“ auf Rapunzel trifft oder Zwerg „Gimli“ aus „Herr der Ringe“ für ein Foto an der Seite eines Hexenbiestes aus „Grimm“ posiert, dann ist wieder Zeit für die Medieval Fantasy Convention in Solingen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Guido Radtke Von Guido Radtke Autorendetails aufklappen Guido Radtke (gra) arbeitet als Leitender Regionalredakteur im Bergischen Land. zum Autorenprofil

Rund 2000 Menschen kamen am Samstag nach Schloss Burg zum Treffen mit Schauspielern aus Fantasy-Produktionen wie „Die Chroniken von Narnia“, „Vikings“ oder „Game of Thrones“. Etwa die gleiche Anzahl wird noch einmal am Sonntag erwartet.

Unkompliziert und hautnah gaben sich Dominic Carter, Alexander Ludwig oder Jed Brophy in Gesprächen mit ihren Fans. Auch bei der dritten Auflage der Convention im historischen Ambiente herrschte eine familiäre Atmosphäre, in der sich allen voran die Stars augenscheinlich wohlfühlten. Das lag nicht zuletzt auch an den zahlreichen Cosplayern oder mittelalterlich gekleideten Besuchern, die dem Event den besonderen Rahmen gaben.

Anfangs hatten zwölf Stars auf der Gästeliste gestanden. Nach zwei kurzfristigen Absagen hatte sich Anfang des Monats die Zahl der verpflichteten Darsteller auf zehn reduziert. In der Nacht zu Samstag musste Jörg Bürrig, Geschäftsführer des Veranstalters Epicon, mitteilen, dass Claire Coffee und Bree Turner nicht im Flugzeug gesessen haben. Warum die beiden Hauptfiguren aus der Serie „Grimm“ die Reise aus den USA nicht angetreten haben, ist ungeklärt. „So viel Pech, wie in diesem Jahr hatten wir noch nie“, sagte ein sichtlich enttäuschter Jörg Bürrig.