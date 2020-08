Maskenpflicht in Bussen : Solinger Ordnungsamt kontrolliert an Haltestellen

Morgens und mittags ist an und in den Bussen viel los. Dann sind, wie am Halt Weyerstraße am Humboldtgymnasium, zuahlreiche Schüler unterwegs. Foto: Peter Meuter

Solingen Um die Einhaltung der Maskenpflicht zu gewährleisten, hat die Stadt umfangreiche Kontrollen an den Einstiegen zu den Stadtwerke-Bussen durchgeführt. Ab September können Tickets auch wieder bei den Fahrern gekauft werden.

Die Stadt Solingen geht verschärft gegen Menschen in öffentlichen Verkehrsmitteln vor, die keine Masken tragen. Um im Rahmen der aktuellen Corona-Diskussionen die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Bussen der Stadtwerke Solingen (SWS) durchzusetzen, haben Beamte des Ordnungsamts am Montag umfangreiche Kontrollen an unterschiedlichen Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet durchgeführt. Zuvor hatten sich in den zurückliegenden Wochen die Klagen gehäuft, dass immer mehr Fahrgäste die Masken gar nicht oder falsch tragen.

Eine vorläufige Bilanz der Maßnahme will die Stadtverwaltung am Dienstag präsentieren – wobei der Schwerpunkt der Kontrollen zum Wochenbeginn auf jenen Haltestellen lag, an denen sich gerade zu den Hauptverkehrszeiten erfahrungsgemäß besonders viele Schüler aufhalten. „Darüber hinaus wurden aber auch Kontrollen an den besonders stark frequentierten Punkten durchgeführt“, sagte eine Sprecherin der Stadt später mit Blick auf die Haltestellen Mühlenplatz und Graf-Wilhelm-Platz in Mitte sowie den Busbahnhof vor dem Hauptbahnhof in Ohligs.

INFO Der Ticket-Verkauf vor Ort geht weiter Service Der Vorverkauf von Tickets an Haltepunkten, wo keine Verkaufsstellen in der Nähe sind, wird fortgesetzt. Es wird ein mobiler Verkaufsstand eingesetzt. Verkaufsstellen Mittwoch, 26. August, Haltestelle Wald-Kirche; Donnerstag, 27. August, in Höhscheid am Denkmal; Freitag, 28. August, in Unterburg an der Drehscheibe (jeweils 10 bis 14 Uhr).

So waren am Montag insgesamt drei Teams des Ordnungsamtes mit jeweils zwei Mitarbeitern unterwegs, die etwaige Verstöße der Stadtwerke-Fahrgäste auch sanktionierten. „Wenn jemand ohne Maske erwischt wird, kostet das 150 Euro“, stellte die Rathaus-Sprecherin in diesem Zusammenhang noch einmal klar, dass die Strafen bei Vergehen gegen die Maskenpflicht inzwischen durchaus happig ausfallen können.

Tatsächlich registrieren die Verkehrsbetriebe bei den Stadtwerken immer wieder Buskunden, die es mit dem Tragen der Masken nicht so genau nehmen – sei es aus Nachlässigkeit oder mit Absicht. So kam es in den zurückliegenden Wochen beispielsweise bereits mehrfach vor, dass Busfahrten sozusagen ausgebremst wurden, weil Fahrgäste erst einmal dazu veranlasst werden mussten, die Gesichtsbedeckung den Vorschriften entsprechend anzulegen.

Dabei stehen die Fahrer stets aufs Neue vor einer Abwägung. „Tatsächlich werden nämlich bei einer Verzögerung auch alle anderen Fahrgäste in Mitleidenschaft gezogen“, schilderte eine Stadtwerke-Sprecherin am Montag aus dem Arbeitsalltag ihrer Kollegen hinter den Lenkrädern.

Ein Alltag, der sich in den kommenden Wochen noch in einem anderen Zusammenhang ändern dürfte. Denn nachdem einige andere Städte – auch in der bergischen Region – zuletzt dazu zurückgekehrt sind, Fahrkarten wieder bei den Fahrern selbst zu verkaufen, planen die Stadtwerke Solingen jetzt ebenfalls einen solchen Schritt.

Allerdings ist es diesbezüglich nicht einfach damit getan, die vorderen Türen der Busse zu öffnen. Vielmehr müssen im Fahrerbereich der Fahrzeuge einige Änderungen vorgenommen werden, um weiterhin den geltenden Hygiene-Sicherheitsbestimmungen Genüge zu tun – was jedoch bei den Obussen mit größeren Maßnahmen als bei den herkömmlichen Dieselbussen verbunden ist.

Aus diesem Grund werden sich die Solinger Buskunden wohl noch bis nächsten Monat gedulden müssen, ehe sie wieder ganz spontan Tickets erwerben können. „Dann werden wir die zum Umbau notwendigen Elemente haben“, sagte die Sprecherin der Verkehrsbetriebe bei den SWS.