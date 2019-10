Schienenverkehr in Solingen : Bahn prüft Erneuerung alter Brücken

Solingen Gleich mehrere Solinger Bahnbrücken könnten ersetzt werden. Das geht aus einem Dossier der Bahn AG hervor.

Dabei benötigt aber nicht allein der 107 Meter hohe stählerne Riese eine Art Schönheitskur. Andere Brückenbauwerke der Region sind ebenfalls in die Jahre gekommen. Weswegen bei der Bahn inzwischen Überlegungen existieren, einen Teil der maroden Konstruktionen zu erneuern. Das geht aus einem Dossier zum deutschlandweiten Zustand von Eisenbahnbrücken hervor, das der Konzern jetzt im Internet veröffentlicht hat und in dem auch eine Reihe von Solinger Brücken als potenziell erneuerungsbedürftig beschrieben wird.

So fallen beispielsweise die Brückenbauten an der Straße Schnittert in Ohligs sowie die Windfelner Brücke kurz vor Müngsten in die Zustandskategorien 4 beziehungsweise 3. Dies bedeutet im Klartext, dass laut Bahn für den Brückenbau in Ohligs bereits heute eine sogenannte Erneuerungsmaßnahme zu planen ist, während im Fall der Windfelner Brücke zumindest die Prüfung einer solchen Option ansteht.