Bauarbeiten in Solingen-Ohligs Marktplatz-Fertigstellung verzögert sich

Die Arbeiten am O-Quartier liegen in den letzten Zügen. Knapp dreieinhalb Jahre nach der Grundsteinlegung im September 2019 müssen nach den Worten einer Sprecherin des Investors Kondor Wessels nun lediglich „noch kleinere Restarbeiten durchgeführt“ werden, ehe die Bauarbeiter die Großbaustelle im Zentrum von Ohligs endgültig verlassen – weswegen beim Investor inzwischen Überlegungen laufen, wie der Abschluss der Arbeiten an dem neuen Wohnquartier gebührend in Szene gesetzt werden kann.