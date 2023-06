Nach Umbau in Solingen-Ohligs Händler kehren zum Marktplatz zurück

Die Marktbeschicker werden die ersten sein. Am Samstagmorgen werden die Händler des Ohligser Marktes wie gewohnt in aller Frühe wieder ihre Stände aufbauen, damit die Kunden ab sieben Uhr ihre Einkäufe für das Wochenende erledigen können. Doch etwas wird sich von den Markttagen der vergangenen rund eineinhalb Jahre unterscheiden. Weil nämlich der Marktplatz am westlichen Ende der Ohligser Fußgängerzone nach den umfangreichen Bauarbeiten der zurückliegenden Monate inzwischen schon seit einigen Wochen in neuem Glanz erstrahlt, steht nun auch einer Rückkehr des Wochenmarktes an seinen angestammten Platz nicht mehr im Wege.