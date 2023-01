Mitte Es ist nicht das, wonach es aussieht

Alle Cartoons und Karikaturen, auch Comic strips, entstehen am Computer. Gottfried zeichnet seine Figuren, Hintergründe, Raum und Objekte digital auf einem Grafiktablett. Dies geschieht in vier bis fünf Ebenen, so dass er flexibel Räume, Gegenstände oder Figuren austauschen oder in der Größe variieren kann. Gleiches gilt für den Inhalt der Sprechblasen, die problemlos von einer Sprache in eine andere transferiert werden kann, was den Verbreitungsgrad seiner Arbeiten erhöht.