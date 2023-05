Maiandacht in Solingen Im Gebet die Gemeinschaft erleben

„Maria lebt gegen alle Erwartungen“, hieß das Thema dieses ersten Haltepunkts – und sollte dazu ermutigen, eigene Wege jenseits von belastenden Erwartungen zu gehen. Die weitere Route führte die Frauen hinein in den Hackhauser Wald – und zur zweiten Station an einer Lichtung: „Maria macht das Beste aus ihrer Situation“, hieß hier das Thema, in Anspielung auf die Umstände von Christi Geburt. An einen besonderen Anlaufpunkt gelangten die Teilnehmerinnen der Andacht wenig später: den Bilderstock mit Madonnenfigur, an dem Bänke Platz zum Entspannen bieten. „Ich wusste gar nicht, dass es so etwas hier gibt“, war aus dem Kreis der Gruppe zu hören – und so traten einige der Frauen auch für ein Foto an das Marienbild heran. Mit dem Satz „Maria vertraut und bleibt gelassen“ war die Station überschrieben – und versehen mit dem Bibeltext zur Hochzeit von Kana, in der sich laut Heiliger Schrift das „Weinwunder“ ereignete und Maria den Tischdienern zuvor das Zeichen gab, auf Jesus zu hören.