Vorstand ist zurückgetreten : Machtwechsel bei der Solinger Lebenshilfe nach Streit um Standort

Prof. Dr. Susanne Schwalen (am Mikrofon), bisher Vorsitzende der Lebenshilfe, trat mit ihren Vorstandskollegen am Dienstag zurück. Foto: Alexander Riedel/Aleander Riedel

Solingen Der Vorstand trat nach heftiger Kritik bei Mitgliederversammlung zurück. Ein am selben Abend gewählter neuer Vorstand will nun schnell Gespräche führen.

Die zuletzt zunehmend erbittert geführte Auseinandersetzung um den zukünftigen Standort der Lebenshilfe-Werkstatt für Behinderte hat jetzt an der Spitze des Vereins zu einem regelrechten Erdbeben geführt. Denn nachdem bei einer Mitgliederversammlung am Dienstagabend im der evangelischen Stadtkirche erneut massive Kritik an den Plänen für einen Werkstatt-Neubau auf dem alten Silag-Areal an der Wuppertaler Straße in Gräfrath laut geworden ist, hat der bisherige Vorstand um die Vorsitzende Prof. Dr. Susanne Schwalen mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt erklärt.