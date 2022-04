Wegen Tiefgarage in Solingen : Scharfe Kritik an Investor in den Clemens-Galerien

Solingen Die Betreiber des Kinos „Lumen“ in den Clemens-Galerien üben scharfe Kritik am Investor des Einkaufscenters in der Solinger Innenstadt.

Sie werfen der Immobilien Solingen Projektgesellschaft mbH vor, die augenblickliche Schließung der Tiefgarage in den Galerien durch die Aufschiebung einer „längst überfälligen Investition“ verschuldet zu haben.

„Die technischen Gründe, die der Investor als Grund für die (temporäre) Schließung angibt, folgen einer Begrifflichkeit, die den Ursprung für die Schließung nur sehr semikorrekt wiedergibt“, sagte „Lumen“-Geschäftsführer Lutz Nennmann am Dienstag. Vielmehr, so Nennmann, habe er Informationen, wonach „der Grund der Zwangsschließung eine immer wieder geschobene Investition in neue Rauchabzugsventilatoren“ sei, sodass die Schließung der Garage keine Überraschung darstelle. Der wirtschaftliche Schaden für die Ankermieter wie das Kino sei „bereits jetzt deutlich höher als die Ersatzinvestition“, ergänzte der andere Geschäftsführer des „Lumen“, Meinolf Thies. Und dazu komme, dass die Kommunikation mit der Immobilien Solingen Projektgesellschaft mbH fehle, so die Kino-Betreiber.

Die Immobilien Solingen Projektgesellschaft war Dienstagnachmittag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

