Illegale Mountainbike-Strecke in Solingen Stadt baut „Lukastrail“ zurück

Mountainbike-Fans verlieren ab kommenden Montag einen ihrer liebsten Ort in der Klingenstadt. Denn dann beginnt die Stadt Solingen, den „Lukastrail“ in der Ohligser Heide zu entfernen. Wie das Rathaus am Donnerstag mitteilt hat, soll die Mountainbike-Strecke am Rande des Naturschutzgebietes in der Heide ab Montag, 27. Februar, zurückgebaut werden, da der Trail die Natur in seiner Umgebung schädige.